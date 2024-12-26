جمعية البنوك الأردنية: 70 مليار دينار موجودات البنوك

الوكيل الإخباري- قال مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، إن موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار.

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وأضاف المحروق أن حجم الودائع لدى البنوك وصل إلى 45 مليار دينار.