الخميس 2024-12-26 05:28 م
 

جمعية البنوك الأردنية: 70 مليار دينار موجودات البنوك

جمعية البنوك الأردنية
جمعية البنوك الأردنية
الخميس، 26-12-2024 05:04 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، إن موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار.

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وأضاف المحروق أن حجم الودائع لدى البنوك وصل إلى 45 مليار دينار.


وبحسب المحروق وصل حجم التسهيلات المقدمة من قبل البنوك الأردنية إلى 35 مليار دينار.

 
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