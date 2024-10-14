جمعية البنوك: البنوك ملزمة بخفض الفائدة عند استحقاق "دورية التسعير"

الوكيل الإخباري- قال مدير جمعية البنوك ماهر المحروق إن خفض الفائدة الذي أقره البنك المركزي على أدوات السياسة النقدية ستقوم البنوك بعكسه بحسب دورية التسعير لعقد العميل لدى البنك للعقود ذات أسعار الفائدة المتغيرة.

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ودعا المحروق خلال حديثه المقترضين للرجوع لعقودهم المبرمة أو الاتصال المباشر مع البنك للحصول على تاريخ دورية التسعير والتي تنص على المدة المحددة التي يقوم البنك على أساسها بتغيير سعر الفائدة بشكل دوري .



ولن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على أقساطهم طيلة الفترة السابقة.



وأضاف المحروق أن دورية التسعير تختلف من عقد إلى آخر, منها دورية تسعير لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ومنها ما يصل إلى عام واحد .



وبين المحروق أنه في حال استحقاق دورية التسعير تقوم البنوك تلقائيا بتخفيض الفائدة على العميل، مؤكدا أن البنوك تخضع لأنظمة داخلية واضحة وقوية تجعل عملية التعديل تلقائية.



وأشار إلى أن العميل يستطيع في حال وجود أي خطأ الاتصال بالبنك وتقديم شكوى، كما يمكن تقديم شكوى لدى دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني.