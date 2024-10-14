جمعية البنوك: البنوك ملزمة بخفض الفائدة عند استحقاق "دورية التسعير"

ودعا المحروق خلال حديثه المقترضين للرجوع لعقودهم المبرمة أو الاتصال المباشر مع البنك للحصول على تاريخ دورية التسعير والتي تنص على المدة المحددة التي يقوم البنك على أساسها بتغيير سعر الفائدة بشكل دوري .
ولن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على أقساطهم طيلة الفترة السابقة.
وأضاف المحروق أن دورية التسعير تختلف من عقد إلى آخر, منها دورية تسعير لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ومنها ما يصل إلى عام واحد .
وبين المحروق أنه في حال استحقاق دورية التسعير تقوم البنوك تلقائيا بتخفيض الفائدة على العميل، مؤكدا أن البنوك تخضع لأنظمة داخلية واضحة وقوية تجعل عملية التعديل تلقائية.
وأشار إلى أن العميل يستطيع في حال وجود أي خطأ الاتصال بالبنك وتقديم شكوى، كما يمكن تقديم شكوى لدى دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني.
وبتاريخ الثاني والعشرين من أيلول الماضي خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار نصف نقطة مئوية ( 0.5% ) .
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
سعر ليرة الذهب في الأردن الاثنين
-
ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في 8 شهور
-
سعر غرام الذهب 21 في الأردن الاثنين
-
5.571 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية الربع الثالث
-
2.3 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 8 اشهر
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف
-
كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن؟