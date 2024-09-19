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جمعية البنوك : قروض الأفراد اغلبها لن يتأثر بقرار الخفض

عملة أردنية
نقود
الخميس، 19-09-2024 05:24 م
الوكيل الإخباري-   قالت جمعية البنوك الأردنية، الخميس، إن البنوك ستعكس نسبة خفض أسعار الفائدة على المقترضين حسب دورية التعديل في العقود وبحسب انعكاسها على سعر فائدة الإقراض في السوق ما بين البنوك "سعر الفائدة المرجعي".اضافة اعلان


وأضافت الجمعية،  أن القرار لن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على اقساطهم طيلة الفترة السابقة.

وأشارت إلى أن أغلب العقود بين البنوك في الأردن والمقترضين تتضمن تعديل الفائدة بشكل ربع سنوي وانعكاس تخفيض الفائدة سيكون وقت دورية التعديل.
 
gnews

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