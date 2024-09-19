جمعية البنوك : قروض الأفراد اغلبها لن يتأثر بقرار الخفض

وأضافت الجمعية، أن القرار لن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على اقساطهم طيلة الفترة السابقة.
وأشارت إلى أن أغلب العقود بين البنوك في الأردن والمقترضين تتضمن تعديل الفائدة بشكل ربع سنوي وانعكاس تخفيض الفائدة سيكون وقت دورية التعديل.
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