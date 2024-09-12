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جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار

الدينار الأردني
الدينار الأردني
الخميس، 12-09-2024 01:11 م

الوكيل الإخباري- أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، وجود طلب قوي جداً، على الدينار لدى الشركات العاملة بالقطاع من مختلف القطاعات الاقتصادية والمتعاملين، مشيراً إلى أن الحوالات الواردة للمملكة تسهم كذلك في زيادة الطلب.

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وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني السيادي، تصنيف الأردن على المدى البعيد من (B+ إلى BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ أثر إيجاباً على مستوى زيادة الحوالات في الاتجاهين الصادر والوارد، ما يؤكد ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد الوطني.

 
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