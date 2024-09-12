جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني السيادي، تصنيف الأردن على المدى البعيد من (B+ إلى BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ أثر إيجاباً على مستوى زيادة الحوالات في الاتجاهين الصادر والوارد، ما يؤكد ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد الوطني.
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