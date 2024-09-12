جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار

الوكيل الإخباري- أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، وجود طلب قوي جداً، على الدينار لدى الشركات العاملة بالقطاع من مختلف القطاعات الاقتصادية والمتعاملين، مشيراً إلى أن الحوالات الواردة للمملكة تسهم كذلك في زيادة الطلب.

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