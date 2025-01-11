جمعية المصدرين توسع عمليات الترويج لصادرات الصناعة للعام الحالي

الوكيل الإخباري- حددت جمعية المصدرين الأردنيين 10 معارض دولية متخصصة ستشارك فيها خلال العام الحالي من خلال أجنحة لتمكين الشركات الصناعية المصدرة من توسيع عمليات الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية، وبخاصة الأفريقية.



وستعمل الجمعية خلال العام الحالي على تنظيم مشاركة الشركات الصناعية الأردنية في معارض: الخليج الغذائي الدولي في دبي، والعالمي للطعام والشراب (IFE)، في بريطانيا، والمعرض السعودي للتصنيع بالعاصمة الرياض، وسيال كندا الغذائي في تورونتو.

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كما ستعمل على تنظيم المشاركة بمعارض : السعودي الغذائي والأغذية الأفريقي بمدينة كيب تاون، و"الفانسي فود شوو "الغذائي في نيويورك، والحلويات والوجبات الخفيفة في دبي ، والعلامات التجارية الخاصة والتراخيص في دبي، ومعرض الخليج الصناعي في دبي.