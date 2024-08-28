جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند

وأكد الطباع، في بيان اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن والهند، وضرورة السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للمملكة، وإيجاد شراكات استراتيجية على الصعيد التجاري والاستثماري بين البلدين، وعرض قائمة الفرص الاستثمارية في المملكة للمستثمرين الهنود، في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بالإضافة إلى المزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية.
وأشار إلى الفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الجمعية وسفارة الهند في المملكة، والتي ساهمت في رفد وتعزيز العلاقات الأردنية الهندية على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، من خلال توقيع مذكرات تعاون مع مؤسسات هندية وتأسيس مجلس أعمال مشترك مع منتدى الأعمال الهندي العالمي في عام 2023.
بدوره، أكد عبد الغني، أن السفارة الأردنية في الهند على استعداد دائم لدعم جهود تعزيز العلاقات الأردنية الهندية، والتزامها بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاستثماري والترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، مشيراً إلى أهمية جهود القطاع الخاص في المملكة، في تطوير الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأبدى استعداد السفارة لتوفير كل الدعم والتسهيلات لأي جهد يبذل لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الهند.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 قرابة 3.3 مليار دولار مقارنة مع 3.2 مليار دولار في عام 2022، وشكلت الصادرات الأردنية إلى الهند نحو 1.7 مليار دولار بينما شكلت المستوردات من الهند 1.6 مليار دولار تقريباً في عام 2023.
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