جمعية رجال الأعمال وغرفة تجارة عمان تبحثان التعاون

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، مع رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين لخدمة الاقتصاد الوطني.

ووفق بيان للجمعية اليوم السبت، أكد العلاونة أهمية توحيد الجهود لتسهيل الأعمال التجارية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال الأردنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا أن الرؤية واحدة تجاه تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام.



وأشار العلاونة إلى ضرورة تفعيل المبادرات المشتركة بين الغرفة والجمعية، وتنسيق الجهود لخدمة مجتمع الأعمال الأردني، والعمل على رفع كفاءة الأداء التجاري والاقتصادي بما يعزز مكانة الأردن إقليمياً ودوليا.



بدوره، أكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، أهمية تطوير قطاعي التجارة والخدمات محليا وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توحيد الجهود بين الغرفة والجمعية.



وبين أن الغرفة حريصة على التعاون مع الجمعية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات الأردنية من سلع صناعة وزراعية وخدمات وتسهيل انسياب حركة التجارة بين الأردن ودول العالم، إلى جانب تنظيم الوفود التجارية المشتركة وتوأمة العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة .