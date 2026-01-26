"جوباك": بدء العمل بخدمة "كليك" الدولية عبر الحوالات الواردة فقط

وقالت "جوباك" إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية عبر الحوالات الصادرة حال الانتهاء من الإجراءات المتخذة من البنك المركزي.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك تطويرات جديدة لـ"إي فواتيركم" وتعزيز لحماية الحوالات والبيانات عبر رقم "الآي بان".
