"جوباك": بدء العمل بخدمة "كليك" الدولية عبر الحوالات الواردة فقط

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "جوباك" الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، الاثنين، عن بدء العمل بالمرحلة الأولى من خدمة "كليك الدولية"، والتي تقتصر على الحوالات الواردة فقط.

وقالت "جوباك" إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية عبر الحوالات الصادرة حال الانتهاء من الإجراءات المتخذة من البنك المركزي.