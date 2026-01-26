الإثنين 2026-01-26 06:08 م

"جوباك": بدء العمل بخدمة "كليك" الدولية عبر الحوالات الواردة فقط

"كليك"
"كليك"
 
الإثنين، 26-01-2026 05:04 م

الوكيل الإخباري-   كشفت شركة "جوباك" الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، الاثنين، عن بدء العمل بالمرحلة الأولى من خدمة "كليك الدولية"، والتي تقتصر على الحوالات الواردة فقط.

اضافة اعلان


وقالت "جوباك"  إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية عبر الحوالات الصادرة حال الانتهاء من الإجراءات المتخذة من البنك المركزي.


وأشارت إلى أنه سيكون هناك تطويرات جديدة لـ"إي فواتيركم" وتعزيز لحماية الحوالات والبيانات عبر رقم "الآي بان".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية "السياحة النيابية" تزور جمعية وكلاء السياحة

ب

اقتصاد محلي 8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ل

أخبار محلية بلدية دير أبي سعيد تعلق استقبال الزوار في القرية الحضرية

ب

أخبار محلية إشهار الفريق الدولي للتطوير والاستشارات لبناء القدرات الوطنية

ل

أخبار محلية الحنيطي يستقبل رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة الدفاع الألمانية وقائد العمليات الخاصة الألماني

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية

المجلس الأعلى للسكان يدعو إلى إدراج التربية الصحية الشاملة في المناهج والأنشطة اللاصفية

أخبار محلية المجلس الأعلى للسكان يدعو إلى إدراج التربية الصحية الشاملة في المناهج والأنشطة اللاصفية

غزة

فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي: استعادة جثة آخر محتجز إسرائيلي في غزة



 




الأكثر مشاهدة