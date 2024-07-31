"جيدكو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان مذكرة لتعزيز ريادة الأعمال

الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، والتعاون في تنفيذ برامج تمكين الشباب والمرأة، وتوجيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الأخضر.



وتهدف المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، والممثلة المقيمة للبرنامج رنده أبو الحُسن، إلى دعم زيادة فرص التدريب وتبادل المعرفة والتسريع والتوجيه لرواد الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على الموارد والتواصل مع المستثمرين المحتملين ومقدمي الخدمات المالية لدعم رحلة نموها.



كما تهدف إلى بحث فرص توفير المعرفة المالية، لزيادة الوعي بالمواضيع المتعلقة بالمعرفة المالية بين المزارعين والرياديين من خلال تقديم مبادرات تعليمية وبرامج تدريبية، إضافة إلى تعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر مزدهر في الأردن.



ومن خلال المذكرة؛ سيعمل الطرفان على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مبادرات صديقة للبيئة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال توفير الدعم المالي والتقني، والتوجيه، وبناء الشراكات مع المستثمرين.



وتركز المذكرة على برامج بناء القدرات ودعم الأعمال لفئات مستهدفة مثل، الشباب والمرأة والتركيز على المشاريع الصديقة للبيئة، وريادة الأعمال، والحلول الذكية في الممارسات الزراعية والتسويق، والمحاصيل عالية القيمة الجديدة، والاقتصاد الأخضر والدائري.



وسيتعاون الطرفان في إجراء أنشطة مشتركة تهدف إلى تعزيز حماية صغار المزارعين من خلال التعاون المشترك لدعم برامج التأمين الزراعي الشامل، وتطوير حلول مبتكرة لتخفيف العبء المالي على المزارعين وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.



وتسعى المذكرة إلى تعزيز قدرة المزارعين والمؤسسات الزراعية في الأردن على مواجهة تحديات تغير المناخ، وتطوير حلول مبتكرة لإدارة المياه، مثل أنظمة جمع مياه الأمطار، وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم لتنفيذ هذه الحلول.