حوالات الأردنيين بالخارج ترفع الطلب على الدينار المحلي

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الوكيل الإخباري- يشهد الدينار الأردني طلبًا متزايدًا في السوق المحلية، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك واقتراب موسم الصيف، وفق ما أكده ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان. اضافة اعلان





وقال سلطان ، إن هذا النشاط يأتي نتيجة الزيادة الكبيرة في الحوالات المالية من الأردنيين المقيمين في الخارج، والتي عادة ما ترتفع بشكل ملحوظ خلال فترة الأعياد لتلبية احتياجات أسرهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عمليات تصريف العملات الأجنبية لصالح الدينار.



وأشار إلى أن الحوالات الخارجية تُعد من الروافد الأساسية للنقد الأجنبي في السوق الأردنية، وتُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطات النقدية ودعم القوة الشرائية للأسر الأردنية خلال المناسبات.



وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فقد ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 889 مليون دولار.



وأوضح سلطان أن عودة آلاف الأردنيين المغتربين لقضاء إجازاتهم في المملكة، إلى جانب النشاط السياحي المتزايد، يساهمان كذلك في تعزيز الطلب على الدينار الأردني، معتبرًا هذا الحراك المالي عنصرًا داعمًا في تنشيط الدورة الاقتصادية.



كما أشاد بدور البنك المركزي الأردني في الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي في سبيل دعم القطاع المالي وحل التحديات التي قد تواجهه.