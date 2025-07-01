الثلاثاء 2025-07-01 04:13 م
 

حوالي 32 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية خلال حزيران

غرفة تجارة الزرقاء
غرفة تجارة الزرقاء
 
الثلاثاء، 01-07-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال حزيران الماضي بلغت 31 مليونا و913 ألفا و921 دينارا.

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وبين شريم، في تصريح صحفي، أن السيارات ولوازمها شكلت الجزء الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية خلال حزيران، إلى جانب مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والقرطاسية.


وأشار إلى إصدار 301 شهادة منشأ، وفقا لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.

 
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