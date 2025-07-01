حوالي 32 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية خلال حزيران

وبين شريم، في تصريح صحفي، أن السيارات ولوازمها شكلت الجزء الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية خلال حزيران، إلى جانب مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والقرطاسية.
وأشار إلى إصدار 301 شهادة منشأ، وفقا لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.
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