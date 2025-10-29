الأربعاء 2025-10-29 01:32 م
 

خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

الأربعاء، 29-10-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء ، بمقدار 80 قرشًا،في التسعيرة الثانية وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
 
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 81.700 دينارًا في محلات الصاغة، بينما وصل سعر الشراء إلى 78.300 دينارًا.

Image1_10202529124635989841328.jpg

 
 
