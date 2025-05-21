خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، 76.50، 59.00، 45.10 دينارا على التوالي.
وتاليا التسعيرة:
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