خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاربعاء بمقدار 60 قرشا للغرام في التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

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، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 66.80 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، 76.50، 59.00، 45.10 دينارا على التوالي.



وتاليا التسعيرة: