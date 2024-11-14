الخميس 2024-11-14 01:46 م
 

خلال ساعات.. هبوط حاد على أسعار الذهب في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت اسعار الذهب في الاردن 30 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة الصاغة اليوم الخميس 

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 51.7 دينارا للبيع للمواطنين و 49.7 دينارا للشراء منهم

 

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و21 على التوالي: 45.7 دينارًا للبيع للمواطنين، 42.2 دينارًا للشراء منهم، 59.8 دينارًا للبيع للمواطنين، 57.4 دينارًا للشراء منهم.

 

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية انخفاضات متتالية لتقترب من أدنى مستوى لها خلال نحو شهر، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب عالميًا جراء عمليات جني الأرباح بعد ارتفاعها عالميًا.

 

 
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gnews

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