السبت 2026-07-11 06:08 م

دراسة لصناعة الأردن تكشف دور القطاع الصناعي في دعم استقرار الأسعار

ز
تعبيرية
 
السبت، 11-07-2026 05:05 م

الوكيل الإخباري-  أظهرت دراسة أعدتها غرفة صناعة الأردن، أن القطاع الصناعي الأردني لعب دورا محوريا في الحد من انتقال موجة التضخم العالمية إلى السوق المحلية.

اضافة اعلان


وقالت الغرفة في بيان اليوم السبت، إن القطاع الصناعي أسهم كذلك في دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، رغم الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الطاقة والمواد الخام وسلاسل التوريد العالمية.


وجاءت الدراسة في أعقاب البيانات الرسمية التي أظهرت أن الأردن سجل معدلات تضخم أقل من مثيلاتها العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث هدفت إلى تحليل العلاقة بين الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين والتضخم الاستهلاكي خلال الفترة (2015-2026)، واستكشاف مدى مساهمة القطاع الصناعي في الحد من انتقال الصدمات السعرية العالمية إلى السوق المحلية.


وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، إن نتائج الدراسة تؤكد أن الصناعة الوطنية لم تكن مصدراً رئيسياً للضغوط التضخمية خلال السنوات الأخيرة، بل كانت جزءا أساسياً من منظومة الاستقرار الاقتصادي مشيرا الى انها أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين من الآثار الكاملة لموجة التضخم العالمية، رغم ما تحملته المصانع الأردنية من ارتفاعات غير مسبوقة في كلف الطاقة والمواد الخام والشحن وسلاسل التوريد.


وأوضح أن هذه النتائج تعكس الدور الذي قامت به الصناعة الوطنية في حماية المستهلك من الأثر الكامل لموجة التضخم العالمية، مؤكداً أن المصانع الأردنية تعاملت مع ارتفاعات كبيرة في كلف الإنتاج، إلا أنها تمكنت من استيعاب جزء منها حفاظاً على استقرار السوق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.


وقال إن الصناعة الوطنية لا تقتصر دورها على الإنتاج والتشغيل والصادرات، وإنما تمتد مساهمتها لتشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن وجود قاعدة صناعية وطنية قوية ومتنوعة يمثل أحد أهم عوامل المرونة الاقتصادية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ف

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاق إيران

ب

أخبار محلية القناة الرسمية لولي العهد تنشر فيديو لتدريب التعايش العسكري في الكتيبة الخاصة 101

ز

كأس العالم مأساة تهز كأس العالم.. وفاة لاعب بعد أيام من مشاركته بالبطولة

ت

أخبار محلية مدير عام مستشفى المقاصد والسفير العراقي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

ز

اقتصاد محلي دراسة لصناعة الأردن تكشف دور القطاع الصناعي في دعم استقرار الأسعار

ن

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة السير

ن

كأس العالم حتى لو رفع كأس العالم 2026.. أسباب تبعد ميسي عن الكرة الذهبية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان سبل إنهاء التصعيد في المنطقة



 
 




الأكثر مشاهدة

 