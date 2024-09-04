ذكور الأردن يتفوقون على الإناث في الاقتراض من البنوك

ووفق تقرير الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2022 و2023، الصادر عن جمعية البنوك، فإن 77.7% من إجمالي المقترضين في الأردن العام الماضي، هم "ذكور"، و22.3% "إناث".
ومنحت البنوك المرخصة محليا، ما قيمته 876 مليون دينار، قروضا سكنية وعقارية للأفراد، خلال العام الماضي، مقارنة بقرابة مليار دينار في العام الذي سبقه 2022، وبنسبة انخفاض 17.6%.
ومنحت البنوك التجارية ما نسبته 35.6% من إجمالي القروض السكنية العام الماضي، و63.4% من خلال البنوك الإسلامية، و0.9% من البنوك التجارية الأجنبية المرخصة محليا.
ومنحت البنوك العاملة في الأردن، ما قيمته 1.15 مليار دينار على شكل قروض شخصية للأفراد خلال العام 2023، مقابل 1.7 مليار دينار في العام 2022، وبنسبة انخفاض 32.7%.
ومنحت البنوك التجارية الأردنية ما نسبته 76.9% من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة العام الماضي، و20.9 من خلال البنوك الإسلامية، و2.2% من البنوك التجارية الأجنبية.
ومنحت البنوك خلال العام الماضي 718 مليون دينار، على شكل قروض سيارات، مقارنة بـ 616 مليون دينار خلال العام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 16.5%.
وتصدرت البنوك الإسلامية قروض السيارات الممنوحة في العام 2023، وبنسبة 61.6% من إجمالي القروض، مقارنة بـ 36.7 للبنوك التجارية، و1.6% للبنوك الأجنبية التجارية.
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