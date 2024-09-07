رئيس تجارة الأردن يحث القطاع التجاري والخدمي على المشاركة بالانتخابات

الوكيل الإخباري- حث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة على المشاركة في الانتخابات النيابية، التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، باعتبارها واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا.

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واكد الحاج توفيق في بيان، اليوم السبت، ان القطاع التجاري والخدمي يقف دائما في صف الوطن ولم يتأخر يوماً عن تلبية نداء الواجب مطالبا المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع بدعوة وتشجيع موظفيها كذلك على المشاركة في الانتخابات بكل فاعلية.



وقال إن الجميع يقع عليه مسؤولية وطنية للمشاركة في إنجاح مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي وفي صلبها المشاركة في الانتخابات النيابية باعتبارها تلبية للاستحقاقات الوطنية التي تتطلب مشاركة فاعلة من جميع أطياف المجتمع.



وأضاف ان المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات النيابية المقبلة من شأنها إفراز مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه القضايا الداخلية والخارجية ومواجهة متطلبات المرحلة والمضي قدما بمسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.



واكد الحاج توفيق ان المجالس النيابية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري يعلق عليها القطاع الاقتصادي الآمال لوضع التشريعات المناسبة وتوفير كل الممكنات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق عابرة للحكومات.



وشدد على أهمية المشاركة الفعالة للقطاع التجاري والخدمي في عملية الاقتراع للانتخابات، باعتبارها بداية الطريق لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر فرصة للمساهمة في تجويد القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال.



وأشار الحاج توفيق الى أن غرفة تجارة الأردن على استعداد تام للتعاون مع المجلس القادم في جميع القضايا الاقتصادية التي تهم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز النمو الاقتصادي.