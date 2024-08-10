رئيس جمعية المصدرين: الأردن يمتلك فرصا كبيرة لزيادة صادراته الصناعية

وقال الخضري في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جمعية المصدرين تسخر كل جهودها وعلاقاتها مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات المحلية المعنية، لتوفير كل التسهيلات، لتمكين المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم بالأسواق العالمية، من خلال المعارض المتخصصة.
وأضاف أن الجمعية وضمن خططها الاستراتيجية لدعم زيادة الصادات الصناعية، تعمل على تنسيق المشاركة الأردنية بالمعارض الدولية المهمة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل متخصصة حول كيفية الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تكتلات تجارية مختلفة، وخصوصا الولايات المتحدة وكندا.
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