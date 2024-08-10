رئيس جمعية المصدرين: الأردن يمتلك فرصا كبيرة لزيادة صادراته الصناعية

الوكيل الإخباري- - أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، أن الأردن يمتلك فرصا واسعة لزيادة وتنويع صادراته الصناعية لمختلف الأسواق التصديرية، ولا سيما للولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل.



وقال الخضري في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جمعية المصدرين تسخر كل جهودها وعلاقاتها مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات المحلية المعنية، لتوفير كل التسهيلات، لتمكين المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم بالأسواق العالمية، من خلال المعارض المتخصصة.