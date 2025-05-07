رئيس جيبا: اهتمام إسباني لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

وشارك في اللقاء السفيرة الأردنية في إسبانيا رغد السقا، وممثلون عن غرفة تجارة إسبانيا، وأعضاء الوفد الذين يمثلون شركات محلية من قطاعات التجارة والخدمات والصناعة، إلى جانب شركات إسبانية.
وتنظم زيارة الوفد التي تستمر عدة أيام، جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) بالتعاون مع غرفتي تجارة إسبانيا ومدريد، بدعم من سفارة إسبانيا لدى المملكة.
ويضم الوفد مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الأردنية العاملة في قطاعات حيوية مثل السياحة والصحة والطاقة المتجددة وتقنيات البيئة والمياه والصناعات الغذائية والزراعة والتعدين.
وحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء شارك في اللقاء وزارة الاستثمار عبر تقنية "زووم" والملحقية التجارية في السفارة الإسبانية في عمان، ما أتاح تعزيز التواصل مع الجهات الاقتصادية من كلا البلدين.
ووصف رئيس (جيبا) علي حيدر مراد، اللقاء بالمثمر كونه يعكس الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحقيق المزيد من التعاون الفعّال في المستقبل.
وبين أن اللقاء كشف عن اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات الإسبانية للعمل والاستثمار بالأردن للوصول لأسواق المنطقة، والاطلاع على الفرص والمشروعات الاستراتيجية سواء المتعلقة بالنقل السككي والمياه، إلى جانب زيادة مبادلات البلدين التجارية لاسيما لجهة الصادرات الأردنية للسوق الإسبانية.
ولفت إلى أن اللقاء تطرق إلى التحضيرات الجارية لترتيب زيارة وفد إسباني اقتصادي للأردن في القريب العاجل، علاوة على عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها من الجانب الإسباني.
وأوضح أن الوفد يسعى إلى بناء شبكة علاقات جديدة واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، عبر سلسلة لقاءات وجولات عمل ميدانية وتنظيم نشاطات متخصصة مع فعاليات اقتصادية إسبانية تمثل قطاعات مختلفة.
وبين أن مملكة إسبانيا الصديقة تمثل بوابة مهمة للمنتجات الأردنية لتعزيز وصولها لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والابتكار في القطاعات الزراعية والسياحية.
وأكد مراد، أن (جيبا) حريصة على تمكين الشركات الأردنية من الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز قدراتها التنافسية خارجيا، علاوة على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة والقطاعات التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي.
يذكر أن الصادرات الوطنية الأردنية إلى إسبانيا بلغت خلال العام الماضي 38 مليون دينار، مقابل 238 مليون دينار مستوردات.
وتأسست جمعية (جيبا) عام 1995، وهي هيئة غير ربحية تضم مجموعة واسعة من رجال الأعمال والاقتصاديين الأردنيين من أفراد ومؤسسات، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية.
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