رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الأردن علي مراد أن دول الاتحاد الاوروبي تشكل شريكا اقتصاديا رئيسيا للأردن على مستوى التجارة والاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

اضافة اعلان



وقال مراد، اليوم السبت: " أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كان لها دور اساسي في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح افاق اوسع امام الشراكة بين الجانبين".



وأضاف "أن علاقات الشراكة بين الاردن والاتحاد الاوروبي تعد من اكثر الشراكات تقدما وتنظيما، كونها تستند الى اتفاقيات تعاون وتجارة راسخة اسهمت في تعزيز التبادل التجاري وتحسين بيئة الاعمال بالمملكة".



وتابع " أن القمة الاردنية الاوروبية التي ستعقد الشهر المقبل تشكل محطة مهمة لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين والبناء على علاقات الشراكة القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المرحلة المقبلة مشيرا الى أن القمة تعكس تقدير دول الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي يلعبه الأردن كعامل استقرار وشريك موثوق في المنطقة.



وبين إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الأتحاد الأوروبي تشهد تطورا ملحوظا في قطاعات متعددة أبرزها الصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مؤكدا ان السوق الاوروبية تمثل نافذة مهمة للصادرات الاردنية لما يتمتع به من استقرار وطلب مرتفع ومعايير واضحة.



وقال مراد: " أن بداية العام الحالي شهد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاردن والاتحاد الاوروبي، والتي تشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين الجانبين"، مؤكدا ان هذه الاتفاقية تعكس الثقة الاوروبية بالاقتصاد الاردني وتدعم جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف أن اعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تشمل منحا بقيمة 640 مليون يورو واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو، من شأنه ان يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ودعم تنفيذ اولويات رؤية التحديث الاقتصادي.



وفيما يتعلق بارتفاع صادرات المملكة الى دول الاتحاد الاوروبي منذ بداية العام الحالي 2025 ، اعتبر مراد ان هذا الارتفاع مؤشر ايجابي يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الاردني والاستفادة المتزايدة من اتفاقيات التجارة التفضيلية، داعيا الى مواصلة دعم القطاعات التصديرية ورفع جاهزيتها للنفاذ الى الاسواق الاوروبية.



يذكر إن الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 39.3 بالمئة، وصولا لما قيمته 436 مليون دينار، مقابل 313 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وتتركز أبرز المنتجات التي يصدرها الأردن لدول الاتحاد الأوروبي بالملابس والأسمدة والأدوية والمنتجات الكيماوية وبعض المنتجات الزراعية.



واشار مراد الى ان رؤية التحديث الاقتصادي تشكل اطارا وطنيا شاملا لقيادة النمو الاقتصادي في الاردن خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على تحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.



ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تنسجم مع أولويات الشراكة الاردنية الأوروبية، لا سيما بمجالات الاقتصاد الاخضر والتحول الرقمي ودعم الابتكار، ما يفتح افاقا اوسع لتعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الاوروبيين وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.



وبين أن غرفة التجارة الاوروبية في الاردن تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة ودول الاتحاد الاوروبي، من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصادية، وتنظيم اللقاءات الثنائية والمنتديات الاقتصادية والبعثات التجارية، بما يسهم في تعريف الشركات الاوروبية بالفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن ودعم الشركات الاردنية في الوصول الى الاسواق الاوروبية.