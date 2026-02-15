الأحد 2026-02-15 10:50 ص

رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025
رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025
 
الأحد، 15-02-2026 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   رفض الجهاز المصرفي قرابة 99 ألف طلب تمويل جديد في 2025، بقيمة تجاوزت 1.699 مليار دينار، علماً أن إجمالي قيمة التسهيلات المطلوبة زاد بنحو 1.827 مليار دينار مقارنة بعام 2024، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك، فإن قيمة التسهيلات الجديدة التي تقدم العملاء للحصول عليها خلال 2025، وصلت إلى 13.795 مليار دينار، مقابل 11.967 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024.

وتشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي إلى أن الجهاز المصرفي المحلي وافق على تمويل تسهيلات بقيمة 12.095 مليار دينار في العام الماضي، في الوقت الذي رفض فيه تمويل قروض وتسهيلات بقيمة 1.699 مليار دينار خلال هذه الفترة.

وبالنسبة لعدد التسهيلات الجديدة الإجمالي، فوصل في العام الماضي إلى 413 ألف طلب لمختلف القطاعات، وافق الجهاز المصرفي على منح تسهيلات بعدد 314 ألف طلب، في حين رفض العدد الباقي من التمويلات.

ووصلت إجمالي التسهيلات منذ كانون الثاني إلى نهاية كانون الأول من 2025 إلى 36.060 مليار دينار، الغالبية العظمى منها ذهبت للقطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم، وبنسبة 88.6%، بواقع قرابة 32 مليار دينار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

اقتصاد محلي رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

فلسطين عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

ا

عربي ودولي كوبا تؤجل معرضها السنوي للسيغار وسط الحصار الأمريكي للنفط

تعبيرية

طب وصحة طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

آل غيث وآل جودة نسايب

مناسبات آل غيث وآل جودة نسايب

إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات

عربي ودولي إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات



 




الأكثر مشاهدة