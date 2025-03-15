السبت 2025-03-15 11:39 ص
 




            

        








    

        

        

            رقم تاريخي جديد لأسعار الذهب في الأردن
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                سبائك ذهبية
            
                

                    سبائك ذهبية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        10:46 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 60.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 58.50 دينار لجهة الشراء، وهو رقم تاريخي جديد يظهر لأول مره بالنشرة التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 69.30 و 53.70 و 40.80 دينار على التوالي.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 425 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 485 دينارا.

وأوضح أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية منذ بداية شهر رمضان الفضيل في حالة ضعف.
وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر سجل بالسوق العالمية، أمس الجمعة، رقما قياسيا جديدا عند 3004 دولارات للأونصة الواحدة، لكنه أغلق تداولاته الأسبوعية عند 2985 دولارا.



                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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