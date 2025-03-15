رقم تاريخي جديد لأسعار الذهب في الأردن

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 69.30 و 53.70 و 40.80 دينار على التوالي.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 425 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 485 دينارا.
وأوضح أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية منذ بداية شهر رمضان الفضيل في حالة ضعف.
وأشار علان إلى أن المعدن الأصفر سجل بالسوق العالمية، أمس الجمعة، رقما قياسيا جديدا عند 3004 دولارات للأونصة الواحدة، لكنه أغلق تداولاته الأسبوعية عند 2985 دولارا.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب في الاردن.. استقرار على قمة تاريخية
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
-
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع
-
بعد ارتفاع سعر الذهب بشكل جنوني.. تعرف أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الاردن
-
الذهب يرتفع بشكل جنوني بالاردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار