رقم تاريخي غير مسبوق لأسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء 2026-01-28 11:35 ص

الأربعاء، 28-01-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني، اليوم، ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق، بحسب البيانات الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وأظهرت التسعيرة الرسمية أن سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط بلغ نحو 121.7 دينار أردني، فيما وصل سعر الشراء إلى 118 دينارًا.

كما سجّل الذهب عيار 21 قيراط – الأكثر تداولًا في الأردن – سعر بيع قدره 106.6 دينار، مقابل 102.2 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة المنشورة على موقع النقابة :


Image1_1202628102537533990611.jpg

 
 


