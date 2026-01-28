رقم تاريخي غير مسبوق لأسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وأظهرت التسعيرة الرسمية أن سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط بلغ نحو 121.7 دينار أردني، فيما وصل سعر الشراء إلى 118 دينارًا.
كما سجّل الذهب عيار 21 قيراط – الأكثر تداولًا في الأردن – سعر بيع قدره 106.6 دينار، مقابل 102.2 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة المنشورة على موقع النقابة :
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
"الطاقة": 230 محطة شحن كهربائية عاملة بالمملكة وأكثر من 1000 محطة قيد الترخيص
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
-
1.4 مليار دينار إجمالي النفقات الرأسمالية في 2025
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
70 شركة أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الخليج للأغذية في دبي
-
أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم