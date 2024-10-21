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رقم قياسي وتاريخي جديد لأسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
الإثنين، 21-10-2024 06:25 م
الوكيل الإخباري-    سجل سعر بيع غرام الذهب محليا "رقما قياسيا تاريخيا" في التسعيرة الثانية، مساء الاثنين، إذ وصل عيار 21 في السوق المحلية، 55,7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53,7 دينارا لجهة الشراء.اضافة اعلان


وحسب النشرة اليومية المسائية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 63,9 و 49,5 دينارا على التوالي.
 
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