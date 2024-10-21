رقم قياسي وتاريخي جديد لأسعار الذهب في الأردن

وحسب النشرة اليومية المسائية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 63,9 و 49,5 دينارا على التوالي.
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