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سائقو العمومي: لسنا مع رفع أسعار النقل على المواطن .. والدعم الحكومي متوقف

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 10-11-2024 12:54 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي في الأردن محمد وليد الزير بأن النقابة لم تُستشر من قبل وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري في ملف تعديل أجور النقل .اضافة اعلان


وبين لـ "الوكيل الإخباري" أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة ملف تعديل أجور النقل لم تشمل نقابتهم بالرغم من أن عدد سيارات التكسي الأصفر في المملكة يبلغ اكثر من 17500 سيارة، وهو الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عن الاستبعاد بالمشاركة باتخاذ قرار يهم فئة كبيرة من منتسبيها .

وأشار الزير إلى أن الوزارة والهيئة لم تقدماً حتى الآن حلاً جذرياً لملف تعديل أجور النقل ، حيث يعاني سائقي العمومي من ارتفاع أسعار المحروقات في ظل توقف الدعم المقدم لهم منذ بداية العام.

وطالب بدعم  مستمر للقطاع لتجنب رفع أسعار النقل على المواطن ، وهو الاقتراح الذي تطرحه النقابة باستمرار على الوزارة وفقاً للزير.
 
gnews

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