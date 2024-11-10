سائقو العمومي: لسنا مع رفع أسعار النقل على المواطن .. والدعم الحكومي متوقف

وبين لـ "الوكيل الإخباري" أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة ملف تعديل أجور النقل لم تشمل نقابتهم بالرغم من أن عدد سيارات التكسي الأصفر في المملكة يبلغ اكثر من 17500 سيارة، وهو الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عن الاستبعاد بالمشاركة باتخاذ قرار يهم فئة كبيرة من منتسبيها .
وأشار الزير إلى أن الوزارة والهيئة لم تقدماً حتى الآن حلاً جذرياً لملف تعديل أجور النقل ، حيث يعاني سائقي العمومي من ارتفاع أسعار المحروقات في ظل توقف الدعم المقدم لهم منذ بداية العام.
وطالب بدعم مستمر للقطاع لتجنب رفع أسعار النقل على المواطن ، وهو الاقتراح الذي تطرحه النقابة باستمرار على الوزارة وفقاً للزير.
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