الخميس 2025-07-17 10:52 ص
 

سبب الإقبال على الذهب في الاردن خلال الأيام الماضية

ذهب
ذهب
 
الخميس، 17-07-2025 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الإقبال على المصاغ الذهبي خلال الأيام الماضية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وفق ما أكده نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان .اضافة اعلان


ولفت علان في تصريحات صحفية إلى أن الطلب على المصاغ الذهبي شهد تحسنا خلال الأيام الماضية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقدوم المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية .

وبين أن أسعار الذهب مستقرة بسبب إغلاق الأسواق العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العطلة .
 
 
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