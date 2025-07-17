سبب الإقبال على الذهب في الاردن خلال الأيام الماضية

ولفت علان في تصريحات صحفية إلى أن الطلب على المصاغ الذهبي شهد تحسنا خلال الأيام الماضية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقدوم المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية .
وبين أن أسعار الذهب مستقرة بسبب إغلاق الأسواق العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العطلة .
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