سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري-استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين، وفق نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.8 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.9 دينارا للشراء منهم .



فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم.