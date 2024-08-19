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سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم

الذهب
الذهب
الإثنين، 19-08-2024 09:39 ص

الوكيل الإخباري-استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين، وفق  نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.8 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.9 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء  منهم.


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