سعر الذهب في الأردن يسجل أعلى قمة تاريخية.. وعيار 21 عند 57.8 دينارا

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 66.2 دينارا و51 دينارا على التوالي.
وتاليا التسعيرة:
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