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سعر الذهب في الأردن يسجل أعلى قمة تاريخية.. وعيار 21 عند 57.8 دينارا

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مصاغ ذهبي
الأربعاء، 05-02-2025 09:25 ص

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء، أعلى قمة تاريخية، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 57.8 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 66.2 دينارا و51 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة:

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