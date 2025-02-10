سعر تاريخي جديد لاسعار الذهب في الاردن

وبلغ سعر بيع الذهب عيار “24” للغرام الواحد 67.200 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار “21” للغرام الواحد 58.700 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار “18” للغرام الواحد 52.100 دينار.
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