سعر تاريخي جديد لاسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- اظهرت التسعيرة المسائية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم ، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ارتفاع اخر على اسعار عيارات الذهب الثلاثة المتداولة في السوق الاردني عن الاسعار الصادرة صباحا وبقيمة 30 قرشا.

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وبلغ سعر بيع الذهب عيار “24” للغرام الواحد 67.200 دينار.

وبلغ سعر بيع الذهب عيار “21” للغرام الواحد 58.700 دينار.

وبلغ سعر بيع الذهب عيار “18” للغرام الواحد 52.100 دينار.