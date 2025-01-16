سعر جديد لليرة بنوعيها في الأردن.. كم بلغت؟

12:31 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم الخميس، 443 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 389 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس، بواقع 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 54.8 دينار.



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.



وأضافت أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت إلى 2700 دولارا للأونصة في ظل الاستحواذ الكبير من البنوك المركزية في العالم على الذهب للتحوط به ضد الأزمات والمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى تأثرها بحرائق كاليفورنيا وتكلفتها الهائلة على موازنة الولايات المتحدة، عدا عن السياسة الاقتصادية المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والبنك الفيدرالي الأمريكي.