سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 66.3 دينارا و51 دينارا على التوالي.
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