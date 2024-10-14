الإثنين 2024-10-14 10:32 ص
 

سعر غرام الذهب 21 في الأردن الاثنين

54.1 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن
54.1 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن
الإثنين، 14-10-2024 09:45 ص

الوكيل الإخباري-استقرت اسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا 54.1 دينارا للبيع للمواطنين و 52.1 دينارا للشراء منهم .

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، 48.2 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.6 دينارا للشراء منهم ، و62.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 60 دينارا للشراء منهم .

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