سعر غرام الذهب 21 في الأردن الاثنين

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا 54.1 دينارا للبيع للمواطنين و 52.1 دينارا للشراء منهم .
بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، 48.2 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.6 دينارا للشراء منهم ، و62.3 دينارا للبيع للمواطنين ، 60 دينارا للشراء منهم .
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