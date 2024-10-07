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سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم الإثنين

غرام الذهب 21 يستقر عند 53.8 دينارا في الأردن
غرام الذهب 21 يستقر عند 53.8 دينارا في الأردن
الإثنين، 07-10-2024 09:58 ص

الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 53.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 51.8 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الخميس .

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، عند 47.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.3 دينارا للشراء منهم ، و 62 دينارا للبيع للمواطنين و 59.6 دينارا للشراء منهم 

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