سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم الإثنين

بينما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي ، عند 47.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 44.3 دينارا للشراء منهم ، و 62 دينارا للبيع للمواطنين و 59.6 دينارا للشراء منهم
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