الخميس 2024-10-10 01:02 م
 

سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 09:53 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس ، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 53.1 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 51.1 دينارًا للشراء منهم.

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 47.1 دينارًا للبيع للمواطنين و43.6 دينارًا للشراء منهم، و61.3 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 59 دينارًا للشراء منهم.

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