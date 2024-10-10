سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم الخميس

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 47.1 دينارًا للبيع للمواطنين و43.6 دينارًا للشراء منهم، و61.3 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 59 دينارًا للشراء منهم.
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