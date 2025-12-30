سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا

وأشار إلى وجود إقبال شديد على الدينار الأردني وعرض كبير للعملات الأجنبية في سوق الصرافة المحلية.
وبين أن ذلك ناتج عن عطلة المغتربين في الخارج وتوجههم لقضاء إجازاتهم في الأردن ودفع التزاماتهم من ترخيص ومسقفات، نظرا لوجود محفزات وخصم على الدفع.
-
أخبار متعلقة
-
1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة
-
الحكومة تبحث مطالب تجار المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان
-
الإيرادات المحلية ترتفع إلى 7.663 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2025
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
1864 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد