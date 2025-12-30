الوكيل الإخباري- أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، أن سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا كبيرا، مدفوعا بعطلة المغتربين في الخارج وارتفاع حوالاتهم.

