الثلاثاء 2025-12-30 02:45 م

سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا

نقود
نقود
الثلاثاء، 30-12-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-    أكد أمين سر  جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، أن سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا كبيرا، مدفوعا بعطلة المغتربين في الخارج وارتفاع حوالاتهم.

اضافة اعلان


وأشار إلى وجود إقبال شديد على الدينار الأردني وعرض كبير للعملات الأجنبية في سوق الصرافة المحلية.
وبين أن ذلك ناتج عن عطلة المغتربين في الخارج وتوجههم لقضاء إجازاتهم في الأردن ودفع التزاماتهم من ترخيص ومسقفات، نظرا لوجود محفزات وخصم على الدفع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

أخبار الشركات زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

الأمطار

الطقس توضيح من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الثاني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث

نم

طب وصحة وصفة العام الجديد لمرضى الربو.. 5 نصائح ذهبية لتنفس أسهل وحياة أفضل

عن

طب وصحة احمرار الوجه عند الخجل.. علامة إحراج أم رسالة خفية؟

لاجئون سوريون

أخبار محلية قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025

ا

طب وصحة علاج جديد يرفع آمال مرضى صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية

آلية تابعة لأمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض



 




الأكثر مشاهدة