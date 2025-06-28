شركات صناعية غذائية أردنية تشارك بمعرض "فانسي فود"

الوكيل الإخباري- تبدأ 24 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية يوم غد الأحد، مشاركتها في معرض فانسي فود شو 2025، الذي تنطلق فعالياته في مدينة نيويورك.

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وبحسب بيان اليوم السبت، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنظم المشاركة الأردنية، يعد المعرض من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية، نظرا لحجم المشاركة الواسعة من الجهات العارضة والمشترين والزائرين من شتى دول العالم.



وقال رئيس الجمعية العين أحمد الخضري، إن المشاركة الأردنية في المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام، تعد الدورة السادسة عشرة التي تنظمها الجمعية في هذا الحدث العالمي المتخصص في قطاع الأغذية والمشروبات.



وأضاف أن الجناح الأردني سيعرض مجموعة من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية تشمل: الحلويات الشرقية، التوابل والبهارات، القهوة، الشوكولاتة، المأكولات الشرق أوسطية المعلبة، والمشروبات الغازية المختلفة.



وأكد أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية لدعم وتمكين الصناعة من دخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات في هذا المجال، ما يسهم في مواصلة تطور ونمو الصناعات الغذائية في المملكة.



وقال إن المعرض يشكل منصة استراتيجية مهمة للشركات الأردنية لعرض منتجاتها أمام جمهور عالمي، والتواصل مع كبار المستوردين والموزعين من مختلف الأسواق، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأردني وزيادة فرصه التصديرية.



وأوضح أن معرض "فانسي فود" يعد من أضخم المعارض المتخصصة عالمياً، حيث يشهد مشاركة نحو 2400 عارض دولي من 50 دولة يقدمون منتجاتهم ضمن أكثر من 40 فئة غذائية.



وقال العين الخضري، إن السوق الأميركية تعد من أقوى الأسواق من حيث القوة الشرائية، ومن الأسواق الواعدة أمام الصادرات الوطنية، حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته، في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين.



ويرتبط الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة وُقعت عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ عام 2010، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.



يذكر أن صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بلغت 2.208 مليار دينار، بارتفاع نسبته 13 بالمئة عما كانت عليه في 2023.



بدوره، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن تنظيم الجناح الأردني في معرض "فانسي فود" الغذائي منذ عام 2008، يمثل خطوة لتعزيز التعريف بالمنتجات الأردنية والتواصل مع كبار تجار التجزئة ومتاجر الأغذية المتخصصة في الولايات المتحدة.



وقال إن هذا المعرض يتيح أيضا تنظيم لقاءات عمل مباشرة مع مشترين من الولايات المتحدة وكندا، ما يعزز من فرص التصدير ويسهم في تنشيط حركة التجارة بين الأردن وأميركا.



وأضاف أن جودة المنتجات الأردنية وسعرها التنافسي يجعلانها مؤهلة للدخول بقوة إلى السوق الأميركية، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.



وأوضح أن المشاركة الأردنية بالمعرض تندرج ضمن خطط جمعية المصدرين الأردنيين لتمكين الشركات المحلية من توسيع تواجدها بالأسواق التصديرية الخارجية، ما يدعم التطور النوعي للقطاع ويقوي مكانة الصناعات الغذائية الأردنية على المستوى الدولي.