شركات صينية تزور شركة المدن الصناعية الأردنية

الوكيل الإخباري-استضافت شركة المدن الصناعية الأردنية، مجموعة من شركاء منتدى رجال الأعمال العرب في الصين الذين يمثلون عدداً من الشركات الصينية العاملة في مختلف المجالات الصناعية.

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وبحسب بيان الشركة اليوم الأربعاء، اطلع الوفد الصيني على البيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة والحوافز والامتيازات الممنوحة في المدن الصناعية الأردنية وفرص الاستثمار المتاحة فيها، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة والمنتدى.



وتابع الوفد تجربة المدن الصناعية الأردنية وخبراتها المتقدمة في إنشاء وتطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية، إضافة إلى الحوافز المقدمة للاستثمارات الصناعية التي مكّنت العديد من الشركات الدولية من الاستثمار في الأردن.



وقال مدير عام الشركة عمر جويعد، إن الجهود التي يبذلها المنتدى رجال الأعمال العرب في الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مهمة في اطلاع مجتمع الأعمال الصيني على البيئة الاستثمارية المتقدمة في المملكة، وخاصة المزايا التنافسية التي تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.



وبين عضو المنتدى والمدير العام لشركة البحار السبعة للخدمات اللوجستية في الأردن نادر الشحروري، أن الشركة نظمت زيارة الوفد الصيني كجزء من سلسلة زيارات الوفود التي سيتم تنظيمها لاحقاً بهدف تعزيز التعاون الصناعي واللوجستي بين الأردن والصين.



وأكد أن هذه الزيارات تأتي ضمن جهود ممنهجة تهدف إلى تعريف الشركات الصينية بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن وتسهيل دخولها إلى السوق الأردني، خاصة في ظل الحوافز والإمكانات التي تقدمها المدن الصناعية.