شركات غذائية أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

الوكيل الإخباري- تبدأ 20 شركة أردنية متخصصة بالصناعات الغذائية ،غدا الثلاثاء، مشاركتها بمعرض الخليج الصناعي (جلفود للتصنيع) الذي سيفتتح في مركز دبي التجاري العالمي.

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وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يشتمل على صناعات التعبئة والتغليف والماكينات والمضافات الغذائية، بمشاركة تضم أكثر من 2500 علامة متخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات من 72 دولة حول العالم.



وأكد رئيس الجمعية العين أحمد الخضري أن معرض (جلفود للتصنيع) الذي يستمر 3 أيام هو الفعالية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف في المنطقة والعالم، ما يشكل فرصاً حقيقية أمام الشركات الأردنية للترويج لمنتجاتها وفتح أسواق جديدة لها في ظل المشاركة الواسعة بهذا الحدث من مختلف دول العالم.



وأشار في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الجمعية تنظم المشاركة المحلية بالمعرض للمرة العاشرة على التوالي، فيما سيقام الجناح الأردني على مساحة 433 مترا مربعا بحضور وتواجد غرفة صناعة عمان.



ولفت العين الخضري إلى أن الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض متخصصة في صناعات التعبئة والتغليف للقطاع الغذائي من الكرتون أو المعدن، إضافة إلى شركات مخصصة في إنتاج المضافات الغذائية والمواد الخام.