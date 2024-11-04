شركات غذائية أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يشتمل على صناعات التعبئة والتغليف والماكينات والمضافات الغذائية، بمشاركة تضم أكثر من 2500 علامة متخصصة بتصنيع الأغذية والمشروبات من 72 دولة حول العالم.
وأكد رئيس الجمعية العين أحمد الخضري أن معرض (جلفود للتصنيع) الذي يستمر 3 أيام هو الفعالية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف في المنطقة والعالم، ما يشكل فرصاً حقيقية أمام الشركات الأردنية للترويج لمنتجاتها وفتح أسواق جديدة لها في ظل المشاركة الواسعة بهذا الحدث من مختلف دول العالم.
وأشار في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الجمعية تنظم المشاركة المحلية بالمعرض للمرة العاشرة على التوالي، فيما سيقام الجناح الأردني على مساحة 433 مترا مربعا بحضور وتواجد غرفة صناعة عمان.
ولفت العين الخضري إلى أن الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض متخصصة في صناعات التعبئة والتغليف للقطاع الغذائي من الكرتون أو المعدن، إضافة إلى شركات مخصصة في إنتاج المضافات الغذائية والمواد الخام.
وبين أن الجمعية تهدف من تنظيم المشاركة الأردنية بالمعرض إلى تمكين الصادرات الصناعية الأردنية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق التصديرية والترويج لمنتجات الشركات والاطلاع على آخر التطورات في مجال تصنيع المواد الغذائية.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الليرة الذهب في الأردن.. الانجليزية والرشادية
-
استقرار أسعار الذهب في الأردن.. 55.6 دينارا لعيار 21
-
%93 من الشركات ملتزمة بتزويد بورصة عمان ببياناتها المالية
-
تجارة الأردن تستضيف مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الشهر المقبل
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
%6 ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 10 أشهر
-
الذهب في الأردن .. أسعار قياسية واستقرار على ارتفاع
-
1.3 مليار دولار صادرات الزرقاء والمفرق الصناعية في 10 أشهر