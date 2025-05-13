شيكات مرتجعة بـ 119 مليون دينار خلال نيسان فقط

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتسوية (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.48 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بشهر آذار الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.7 ألف شيك، منها 70.4% عادت لأسباب مالية وبقيمة 59 مليون دينار، و29.6% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 24.8 مليون دينار.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي 13.14 مليار دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 2.02 مليون شيك.
يُشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.
-
أخبار متعلقة
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزية والرشادية بالأردن
-
5.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك"
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بعد ارتفاعها في الأردن
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.73%
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
أسعار الذهب تنزف بشدة في الأردن.. انخفاض جديد خلال ساعات
-
بعد هبوط حاد في أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزية والرشادية بالأردن