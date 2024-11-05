صادرات الزرقاء التجارية تتجاوز 40 مليون دينار لتشرين الأول الماضي

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال تشرين الأول الماضي بلغت 40 مليوناً و420 ألفاً و377 ديناراً.

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وأشار إلى أن السيارات ولوازمها شكلت الجزء الأكبر من صادرات الزرقاء التجارية في تشرين الأول الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.