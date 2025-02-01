صادرات الزرقاء التجارية تتخطى 40 مليون دينار الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو 40 مليون دينار .

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