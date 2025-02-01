صادرات الزرقاء التجارية تتخطى 40 مليون دينار الشهر الماضي

وأوضح شريم، خلال تصريح صحفي، اليوم السبت، أن السيارات ولوازمها تصدرت قائمة الصادرات التجارية، إلى جانب مواد البناء، الأدوات الصحية، الأدوية ومستلزماتها، المواد الغذائية، الألبسة والمجوهرات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الأثاث المنزلي والمكتبي، والقرطاسية.
-
أخبار متعلقة
-
13% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في أول شهر من العام
-
أرقام تاريخية للذهب في الأردن .. والليرة تحلق بأسعار باهظة
-
قفزة على الأسعار .. غرام الذهب 21 يصل لهذا المستوى في الأردن
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
-
ارتفاع كبير بأسعار الذهب في الأردن
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع
-
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.58 % العام الماضي
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني