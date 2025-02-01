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صادرات الزرقاء التجارية تتخطى 40 مليون دينار الشهر الماضي

غرفة تجارة الزرقاء
غرفة تجارة الزرقاء
السبت، 01-02-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو 40 مليون دينار .

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وأوضح شريم، خلال تصريح صحفي، اليوم السبت، أن السيارات ولوازمها تصدرت قائمة الصادرات التجارية، إلى جانب مواد البناء، الأدوات الصحية، الأدوية ومستلزماتها، المواد الغذائية، الألبسة والمجوهرات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الأثاث المنزلي والمكتبي، والقرطاسية.

 
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