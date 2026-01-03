صادرات الزرقاء التجارية تسجل نموا بقيمة 513 مليون دينار في 2025

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء بلغ 4280 شهادة خلال عام 2025.

وأوضح شريم في تصريح صحفي، أن إجمالي قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال 2025 وصل إلى 513 مليون دينار أردني، مسجلا ارتفاعا قدره 133 مليون دينار مقارنة بعام 2024، ما يعكس نشاطا تجاريا متناميا وحراكا اقتصاديا متصاعدا في المدينة.