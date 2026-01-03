صادرات الزرقاء التجارية تسجل نموا بقيمة 513 مليون دينار في 2025

وأوضح شريم في تصريح صحفي، أن إجمالي قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال 2025 وصل إلى 513 مليون دينار أردني، مسجلا ارتفاعا قدره 133 مليون دينار مقارنة بعام 2024، ما يعكس نشاطا تجاريا متناميا وحراكا اقتصاديا متصاعدا في المدينة.
وأشار إلى أن غالبية صادرات الزرقاء خلال 2025 تركزت في السيارات ولوازمها، والمواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية ولوازمها، والأجهزة الكهربائية، والألبسة والمجوهرات، مؤكدا تنوع القاعدة التصديرية ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.
