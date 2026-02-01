صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

الأحد 2026-02-01 01:46 م

الأحد، 01-02-2026 01:16 م
الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء، بما فيها إعادة التصدير، بلغت خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو 33.9 مليون دينار.اضافة اعلان


وأوضح شريم، خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذه الأرقام جاءت استنادًا إلى إحصائية شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة الزرقاء ومكتبها في المنطقة الحرة، التي بلغ عددها 255 شهادة منشأ.

وأشار إلى أن صادرات السيارات ولوازمها تصدرت قائمة الصادرات التجارية للمدينة خلال الشهر ذاته، إلى جانب مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة، والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلًا عن الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

ولفت شريم إلى تسجيل انخفاض في حجم الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء خلال كانون الثاني الماضي مقارنة بشهر كانون الأول 2025، الذي بلغت فيه الصادرات نحو 83 مليون دينار.

كما أظهرت الأرقام تراجعًا مقارنة بشهر كانون الثاني من العام الماضي، الذي سجلت فيه الصادرات نحو 40 مليون دينار.
 
 


