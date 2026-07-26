صادرات الصناعة تنمو بـ 8.2 % خلال 5 أشهر

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الوكيل الإخباري- كشفت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن الصادرات الصناعية للمملكة نمت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي بنسبة 8.2 بالمئة، ما يؤكد استمرار زخمها الذي حققته منذ بداية العام الحالي. اضافة اعلان





وبحسب المعطيات الإحصائية التي أصدرتها الغرفة، اليوم الاحد، ارتفعت الصادرات الصناعية بالأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي إلى 3.668 مليار دينار، مقابل 3.392 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2025، بزيادة قيمتها نحو 277 مليون دينار.



وأكدت الغرفة أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع الصناعي، وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، مدعوما بارتفاع تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية، وتوسع قاعدة الأسواق التصديرية، وتنوع المنتجات ذات القيمة المضافة.



وأوضحت الغرفة أن تنوع الأسواق التصديرية كان أحد أبرز العوامل الداعمة لنمو الصادرات الصناعية، حيث واصلت الأسواق الأوروبية والآسيوية قيادة النمو، فارتفعت الصادرات الصناعية إلى سويسرا لتصل لنحو 119 مليون دينار بنسبة نمو 306.1 بالمئة وإلى الصين 166 مليون دينار بنمو 62.7 بالمئة وهولندا 64 مليون دينار بنمو 60.1 بالمئة وبلجيكا 51 مليون دينار وبنسبة نمو 42.3 بالمئة.



وسجلت الصادرات إلى عدد من الأسواق العربية نموا ملحوظا، أبرزها سوريا التي بلغت نحو 125 مليون دينار بنسبة نمو 38.3 بالمئة والإمارات 155 مليون دينار بنمو 27.3 بالمئة وفلسطين 86 مليون دينار وبنسبة نمو 19.9 بالمئة 85.9 مليون دينار وقطر 53 مليون دينار وبنمو 11.2 بالمئة.



وأظهرت المعطيات الإحصائية توسعا واضحا في عدد من الأسواق الواعدة وغير التقليدية، فارتفعت الصادرات الصناعية إلى كينيا لتبلغ 38 مليون دينار، وإندونيسيا نحو 59 مليون دينار، وباكستان 13 مليون دينار، وجنوب أفريقيا 9 ملايين دينار، والأرجنتين 8 ملايين دينار، محققة معدلات نمو مرتفعة، ما يعكس نجاح الصناعة الأردنية في اختراق أسواق جديدة، وتنويع قاعدة أسواقها التصديرية، بما يعزز مرونة الصادرات الصناعية ويحد من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.



وبينت الدراسة أن نمو الصادرات جاء مدعوما بارتفاع صادرات عدد من المجموعات السلعية الرئيسة، وفي مقدمتها البوتاس الخام الذي بلغت صادراته نحو 274 مليون دينار بنمو نسبته 38.6 بالمئة والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بقيمة 459 مليون دينار وبنمو 15.3 بالمئة ومنتجات الحديد والصلب 69 مليون دينار 68.9 مليون وبنمو نسبته 135.4 بالمئة والمصنوعات المتنوعة بقيمة 60 مليون دينار وبنمو نسبته 168.5 بالمئة.



وارتفعت صادرات المنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 51 مليون دينار وبنمو 242.3 بالمئة إلى جانب النحاس ومصنوعاته التي بلغت 50 مليون دينار بنسبة نمو 76.6 بالمئة والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 72 مليون دينار بنمو 31.3 بالمئة والإسمنت بقيمة 43 مليون دينار بنمو 53.6 بالمئة، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية الصناعية وارتفاع مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة في نمو الصادرات.



وأكدت الغرفة أن هذه النتائج تعكس نجاح الصناعة الأردنية في الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها الأردن، وفي مقدمتها شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى التطور المستمر في جودة المنتجات الصناعية، وقدرة الشركات الوطنية على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، ما عزز وصول المنتج الأردني إلى أسواق جديدة، ورسخ حضوره في الأسواق التقليدية.



وأضافت أن الأداء المسجل خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام يؤكد أن تنوع الأسواق والمنتجات أصبح أحد أبرز عناصر قوة الصادرات الصناعية الأردنية، إذ لم يعد النمو يعتمد على سوق أو مجموعة سلعية بعينها، وإنما أصبح يستند إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعا، بما يعزز استدامة نمو الصادرات ويرفع قدرة القطاع الصناعي على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتجارية العالمية.



ودعت الغرفة إلى البناء على هذه النتائج من خلال مواصلة تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وخفض كلف الإنتاج، وتوسيع برامج الترويج التجاري، وتعزيز مشاركة الشركات الصناعية في المعارض والبعثات التجارية، والاستمرار في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للصادرات الصناعية، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.





