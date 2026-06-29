صادرات الصناعة تنمو بنسبة 9.1 % بالثلث الأول من 2026

وأكدت الغرفة أن النمو شمل جميع القطاعات الصناعية الفرعية، ما يعكس متانة القطاع الصناعي ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وتوسيع انتشارها في الأسواق الخارجية.
وتصدرت الصناعات التعدينية القطاعات الأكثر نموًا، تلتها الصناعات الإنشائية، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، فيما سجلت **سويسرا** أكبر زيادة في قيمة الصادرات الأردنية، تلتها **الصين** و**تايلاند** ثم **سوريا**.
وبحسب البيانات، واصلت الألبسة وتوابعها تصدر قائمة الصادرات الصناعية بقيمة **517 مليون دينار**، تلتها البوتاس الخام ومحضرات الصيدلة.
وشكلت الصادرات الصناعية نحو **95%** من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام، ما يعكس الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الميزان التجاري.
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