الإثنين 2026-06-29 04:20 م

صادرات الصناعة تنمو بنسبة 9.1 % بالثلث الأول من 2026

**العنوان:** **صادرات الصناعة الأردنية تنمو 9.1% خلال الثلث الأول من 2026** أظهرت معطيات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة الأردن نمو الصادرات الصناعية بنسبة **9.1%** خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل
ارشيف
 
الإثنين، 29-06-2026 02:23 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت معطيات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة الأردن نمو الصادرات الصناعية بنسبة 9.1% خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 2.808 مليار دينار  مقارنة مع 2.574 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة أعلى قيمة لها خلال السنوات الأخيرة.اضافة اعلان


وأكدت الغرفة أن النمو شمل جميع القطاعات الصناعية الفرعية، ما يعكس متانة القطاع الصناعي ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وتوسيع انتشارها في الأسواق الخارجية.

وتصدرت الصناعات التعدينية القطاعات الأكثر نموًا، تلتها الصناعات الإنشائية، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، فيما سجلت **سويسرا** أكبر زيادة في قيمة الصادرات الأردنية، تلتها **الصين** و**تايلاند** ثم **سوريا**.

وبحسب البيانات، واصلت الألبسة وتوابعها تصدر قائمة الصادرات الصناعية بقيمة **517 مليون دينار**، تلتها البوتاس الخام ومحضرات الصيدلة.

وشكلت الصادرات الصناعية نحو **95%** من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام، ما يعكس الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الميزان التجاري.
 
 


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