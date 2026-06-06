صادرات المملكة الصناعية تنمو 2.6% بالربع الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- نمت صادرات المملكة الصناعية بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفعل زيادتها للأسواق الآسيوية والأوروبية.

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ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت صادرات المملكة الصناعية بالربع الأول من العام الحالي 2.027 مليار دينار، مقابل 1.976 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وشكلت صادرات المملكة الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي 95% من إجمالي صادرات الأردن الوطنية والبالغة 2.129 مليار دينار للفترة نفسها.



وحسب المعطيات الإحصائية التي أعدتها دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، نمت صادرات المملكة من الصناعات التحويلية بنسبة 1%، خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت نسبة تغطية صادرات الصناعة للمستوردات 44%.



ومنذ بداية العام الحالي 2026، سارت صادرات المملكة الصناعية بشكل متصاعد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت خلال شهر كانون الثاني 677 مليون دينار، وفي شباط 607 ملايين دينار و743 مليون دينار في آذار.



ووفقا للمعطيات، فإن الأسواق الأبرز نموا لجهة صادرات المملكة الصناعية بالربع الأول الماضي من العام الحالي كانت سويسرا بقيمة 118 مليون دينار وبنسبة نمو 306%، والصين الشعبية 101 مليون دينار وبنسبة 75%.



وجاءت هولندا 48 مليون دينار وبنسبة 129%، وسوريا 77 مليون دينار وبنسبة 44% وبلجيكا 37 مليون دينار وبنسبة نمو 79% وتايلاند بقيمة 34 مليون دينار وبنسبة 127%.



بالمقابل، فإن أبرز الدول بالصادرات كوزن نسبي هي الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 457 مليون دينار وبوزن نسبي 21%، والسعودية 224 مليون، وبنسبة 11%، والعراق 193 مليون دينار وبنسبة 9%، والهند 170 مليون دينار وبوزن نسبي بلغ 8%.



وحلت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بمقدمة القطاعات الأكثر تصديرا بالربع الأول من العام الحالي بقيمة 450 مليون دينار، تلاه الجلدية والمحيكات 417 مليون دينار والهندسية والكهربائية 384 مليون دينار والتعدينية 279 مليون دينار، والتموينية والغذائية 255 مليون دينار.



وجاءت قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 147 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 41 مليون دينار والإنشائية 40 مليون دينار والتعبئة والتغليف 35 مليون دينار، والخشبية والأثاث بقيمة 9 ملايين دينار.



وحسب المعطيات الإحصائية، فإن أبرز المنتجات الصناعية للمملكة المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي كانت الألبسة وتوابعها من مصنرات بقيمة 193 مليون دينار والبوتاس الخام 167 مليون دينار ومحضرات الصيدلة 147 مليون دينار.



وجاءت بعد ذلك منتجات صناعة الألمنيوم ومصنوعاته 38 مليون دينار ونحاس ومصنوعاته 29 مليون دينار ومنتجات كيماوية عضوية 28 مليون دينار والاسمنت 24 مليون دينار وزيوت التشحيم 11 مليون دينار.



وقال رئيس الغرفة فتحي الجغبير إن الأسواق الأوروبية والآسيوية كانت المحرك الرئيس لنمو الصادرات الصناعية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت الصادرات إلى دول أوروبا الأخرى (خارج الاتحاد الأوروبي) بنحو 95 مليون دينار وبنسبة 114%.



وأضاف إن الصادرات الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنحو 72 مليون دينار وبنسبة 71%، علاوة على زيادتها إلى دول شرق آسيا بنحو 44 مليون دينار وبنسبة 56% وإلى دول آسيوية أخرى بنحو 30 مليون دينار وبنسبة 33%.



وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح الصناعة الأردنية في توسيع حضورها داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية وتنويع قاعدة أسواقها التصديرية، بما عزز قدرتها على مواجهة التحديات في بعض الأسواق التقليدية.



ولفت إلى أن سويسرا تصدرت قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات الصناعية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع بلغ نحو 89 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تلتها الصين الشعبية بزيادة بلغت نحو 43 مليون دينار، ثم هولندا 27 مليون دينار، وسوريا 24 مليون دينار.



وحسب رئيس الغرفة فإن هذا النمو يكتسب أهمية خاصة في ظل التراجع المسجل بعدد من الأسواق الرئيسية، حيث انخفضت الصادرات الصناعية إلى الولايات المتحدة الأميركية بنحو 102 مليون دينار وبنسبة 18%.



وأشار كذلك إلى انخفاض صادرات الصناعة بالربع الأول من العام الحالي إلى الهند بنحو 35 مليون دينار وبنسبة 17%، وإلى العراق بنحو 28 مليون دينار وبنسبة 13%، وإلى المملكة العربية السعودية بنحو 17 مليون دينار وبنسبة 7%.