صادرات صناعة عمّان تتجاوز 4.5 مليار دينار خلال 7 أشهر

11:10 ص

الوكيل الإخباري- كسرت صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي حاجز الـ4 مليارات دينار، في مؤشر واضح على قوة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف مع التحديات. اضافة اعلان





وبحسب التقرير الإحصائي للغرفة، يشير النمو الذي تحقق خلال هذه الفترة، والبالغ نسبته 7 بالمئة، إلى تنوع المنتجات والرقعة الجغرافية للصادرات ودخولها إلى أسواق غير تقليدية إفريقية وأوروبية وآسيوية غير عربية.



وأشارت الغرفة إلى ارتفاع صادرات صناعة عمّان خلال الفترة ذاتها إلى 4.506 مليار دينار، مقابل 4.212 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2025.



وسجلت مجمل القطاعات الصناعية خلال الفترة ذاتها نموًا في صادراتها باستثناء قطاعي الصناعات التعدينية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تراجعا بنسبة 1.9 بالمئة و9.2 بالمئة على التوالي، فيما كان قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية الأكثر نموًا في صادراته بنسبة 44.4 بالمئة، والصناعات الجلدية والمحيكات الأقل نموًا في الصادرات وبنسبة 1.1 بالمئة.



ووفقًا للمعطيات الإحصائية التي أصدرتها الغرفة، جاءت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق مجتمعة في مقدمة الدول الأكثر استقبالًا لصادرات صناعة عمّان خلال الفترة ذاتها، بقيمة بلغت 2.282 مليار دينار.



وسجلت صادرات صناعة عمّان إلى السعودية نموًا بنسبة 1.5 بالمئة، بلغت 499 مليون دينار، مقابل 491 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وصعدت صادرات الغرفة إلى العراق بنسبة 24.1 بالمئة، وصولًا إلى نحو 644 مليون دينار، مقابل 534 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعله أكثر البلدان العربية والأجنبية استقبالًا لصادرات صناعة عمّان.



وأظهرت المعطيات الإحصائية ارتفاع صادرات صناعة عمّان إلى الشقيقة سوريا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 25.1 بالمئة، حيث وصلت إلى نحو 234 مليون دينار، مقابل 186 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



كما سجلت صادرات الغرفة إلى فلسطين نموًا بلغت نسبته 27.9 بالمئة، حيث وصلت إلى نحو 121 مليون دينار، مقابل 94 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025.



وسجلت صادرات صناعة عمّان خلال الفترة ذاتها ارتفاعًا إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، منها على سبيل المثال إسبانيا وأستراليا والإمارات والبحرين والدنمارك والسودان والصين وألمانيا والمغرب واليونان وأنغولا وجنوب أفريقيا، وغيرها الكثير من البلدان.



وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات صناعة عمّان خلال الفترة ذاتها، جاءت الدول العربية في المقدمة بقيمة 2.338 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية بقيمة 1.009 مليار دينار، ودول أميركا الشمالية بقيمة نحو 569 مليون دينار.



وبلغت صادرات صناعة عمّان إلى دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته نحو 303 ملايين دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 152 مليون دينار، والدول الإفريقية 53 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 37 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 45 مليون دينار.



وسجلت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة نفسها انخفاضًا بنسبة 23.1 بالمئة، حيث بلغت نحو 534 مليون دينار، مقابل 694 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الصادرات إلى الهند للفترة نفسها تراجعًا بنسبة 13.6 بالمئة، حيث سجلت نحو 605 ملايين دينار، مقابل 700 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.010 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 937 مليون دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 619 مليون دينار، فيما بلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 574 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 454 مليون دينار، والجلدية والمحيكات بقيمة 373 مليونًا.



وتوزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 213 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 194 مليون دينار، والإنشائية 118 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 14 مليونًا.



يذكر أن غرفة صناعة عمّان، التي تأسست عام 1962، وتضم في عضويتها حاليًا 8600 منشأة صناعية، تشغّل 159 ألف عامل وعاملة، برأسمال يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.





