صادرات غرفة صناعة الزرقاء العام الماضي 1.5 مليار دولار

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن القيمة الإجمالية لصادرات الغرفة خلال العام الماضي بلغت 1504.04 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 1533.0 مليون دولار أميركي عام 2024.





وبلغ عدد شهادات المنشأ العام الماضي 20514 شهادة، مقابل 19364 شهادة عام 2024، محققة ارتفاعًا نسبته 6 بالمئة.



وأوضح حمودة، في بيان اليوم السبت، أن الصادرات الصناعية سجلت نموًا في معظم أشهر عام 2025 مقارنة بعام 2024.



وأشار إلى أن أسواق أميركا الشمالية استحوذت على ما نسبته 46 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 691.0 مليون دولار أميركي، رغم تراجعها بنسبة 11 بالمئة مقارنة بعام 2024. واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى ضمن هذه المجموعة بقيمة صادرات بلغت 663.9 مليون دولار أميركي، منخفضة بنسبة 10 بالمئة، فيما بلغت الصادرات إلى كندا 22.8 مليون دولار أميركي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 35 بالمئة.



وشهدت الصادرات الصناعية إلى الدول العربية نموًا لافتًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 603.1 مليون دولار أميركي، مشكلة ما نسبته 40 بالمئة من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ 526.4 مليون دولار أميركي عام 2024.



وتصدر العراق قائمة الدول العربية المستوردة بقيمة 253 مليون دولار أميركي، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 25 بالمئة، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 156.4 مليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 26 بالمئة، ثم الجزائر بقيمة 48.6 مليون دولار أميركي، محققة أعلى نسبة نمو بلغت 112 بالمئة.



وبلغت الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية ما مجموعه 98.04 مليون دولار أميركي، مشكلة نحو 7 بالمئة من إجمالي الصادرات، بانخفاض طفيف نسبته 2 بالمئة مقارنة بعام 2024. واحتلت الهند المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 10.4 مليون دولار أميركي، مرتفعة بنسبة 46 بالمئة، تلتها اليابان بقيمة 5.3 مليون دولار أميركي رغم تراجعها بنسبة 7 بالمئة، ثم الصين بقيمة 3.9 مليون دولار أميركي، منخفضة بنسبة 42 بالمئة.



أما الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمتها 42.9 مليون دولار أميركي، مشكلة ما نسبته 3 بالمئة من إجمالي الصادرات، بانخفاض بلغ 35 بالمئة مقارنة بعام 2024. وتصدرت هولندا دول الاتحاد الأوروبي بقيمة صادرات بلغت 14.7 مليون دولار أميركي، تلتها اليونان بقيمة 9 ملايين دولار أميركي، ثم المملكة المتحدة بقيمة 6.7 مليون دولار أميركي.



وفيما يخص الصادرات إلى الدول الإفريقية غير العربية، فقد بلغت قيمتها 2.8 مليون دولار أميركي العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 17 بالمئة مقارنة بعام 2024، وتصدرت جنوب أفريقيا هذه الدول بقيمة 1.6 مليون دولار أميركي، تلتها غينيا بقيمة صادرات بلغت مليون دولار أميركي.



وعلى مستوى القطاعات الصناعية، حافظ قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات على المرتبة الأولى في الصادرات خلال عام 2025 بقيمة بلغت 732.35 مليون دولار أميركي، رغم انخفاضها بنسبة 14 بالمئة مقارنة بعام 2024. وجاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 274.07 مليون دولار أميركي، مرتفعًا بنسبة 5 بالمئة.



واحتل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات المرتبة الثالثة بقيمة 134.29 مليون دولار أميركي، محققًا نموًا بنسبة 33 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات الإنشائية بقيمة صادرات بلغت 119.02 مليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 22 بالمئة. كما سجل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل صادرات بقيمة 83.57 مليون دولار أميركي، مرتفعًا بنسبة 19 بالمئة.



وتوزعت بقية الصادرات على القطاعات الأخرى، حيث بلغت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 58.22 مليون دولار أميركي، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون 57.87 مليون دولار أميركي، فيما بلغت صادرات الصناعات البلاستيكية والمطاطية 42.02 مليون دولار أميركي، وصادرات الصناعات الخشبية والأثاث 2.55 مليون دولار أميركي.

