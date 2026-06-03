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صناعة إربد تبحث مع السفارة الإندونيسية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

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جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 03-06-2026 12:30 م

الوكيل الإخباري-  بحثت غرفة صناعة اربد مع وفد اقتصادي من سفارة جمهورية إندونيسيا في عمان، برئاسة ألفان أمير الدين، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في شمال الأردن وجمهورية إندونيسيا الصديقة.

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وأكد مدير عام الغرفة نضال الصدر، عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع الأردن وجمهورية إندونيسيا، والمدعومة بالتوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين الصديقين لتطوير الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات.


واستعرض الصدر الأداء المتميز والقفزات النوعية التي يحققها القطاع الصناعي في اربد، موضحا أن الصادرات الإجمالية للغرفة حققت خلال 2025 ما قيمته 1.2 مليار دولار أميركي بنسبة نمو بلغت 4.3 بالمئة، وأن هذا الزخم تواصل بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي 2026.


وأوضح أن الصادرات سجلت حوالي 265.4 مليون دولار، محققة نموا بنسبة 10.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقدما شرحا مفصلا حول التوزيع النسبي للقطاعات الصناعية في اربد، حيث يتربع قطاع الجلود والمحيكات على المرتبة الأولى بنسبة تتجاوز 87 بالمئة (بقيمة 232 مليون دولار في الربع الأول)، يليه الصناعات التموينية والغذائية بقيمة 18 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 29 بالمئة، إلى جانب القفزة النوعية والنمو الملحوظ الذي يسجله قطاع الصناعات الدوائية والعلاجية في حجم الصادرات والطلب الخارجي، مشيرا إلى أن مدينة الحسن الصناعية تحتضن الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات بنسبة 95.6 بالمئة.


وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشار الصدر إلى أن إجمالي صادرات الأردن إلى إندونيسيا يبلغ حوالي 170.8 مليون دولار سنويا، ما نسبته 18.7 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين البالغ 913 مليون دولار، مشيدا بالشراكات الاستراتيجية الناجحة في قطاع الفوسفات والأسمدة الكيماوية بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة "جريسيك" الإندونيسية كقصة نجاح ملهمة يبنى عليها لتوسيع الشراكات مع مصانع اربد.


ودعا الصدر، الوفد الدبلوماسي والشركات الإندونيسية للاستفادة من المزايا والحوافز الجاذبة التي يمنحها قانون البيئة الاستثمارية الأردني الجديد، مؤكدا استعداد غرفة صناعة اربد لتقديم كل التسهيلات الممكنة لإقامة استثمارات مشتركة داخل المدن الصناعية في المحافظة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الميزان التجاري بين البلدين.


من جانبه، أشاد أمير الدين، بالمستوى المتقدم والسمعة العالمية التي تتمتع بها الصناعات الأردنية عامة، ومصانع اربد على وجه الخصوص.


وأكد حرص السفارة الإندونيسية على تذليل جميع العقبات وفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن السوق الإندونيسي الضخم، والذي يضم قرابة 287.2 مليون نسمة، يمتلك فرصا استثمارية وتصديرية واعدة وغير مستغلة بالكامل، لاسيما في مجالات الصناعات الدوائية، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية الحاصلة على شهادات "حلال".

 
 


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