صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، أن الصناعة الدوائية الأردنية تشكل ركيزة أساسية في تحقيق ودعم الأمن الدوائي الوطني، وتعزيز مخزون المملكة الاستراتيجي من الأدوية البشرية.





وقال الأطرش، إن القطاع يواصل دعمه للجهود الوطنية في هذه المرحلة، والعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان توفر الدواء للمواطنين بكميات كافية وأسعار مستقرة، بما يعزز مناعة النظام الصحي وقدرته على مواجهة مختلف الظروف.



وأضاف إن صناعة الدواء الأردنية صناعة استراتيجية، كونها تسهم في تحقيق الأمن الدوائي الوطني في جميع الظروف، وقد أثبتت قوتها وسلامتها خلال جائحة كورونا، حيث استطاع القطاع العمل بكل قدرته وطاقته لتعزيز مخزون المملكة من الأدوية البشرية ومستلزمات التعقيم والتطهير، رغم التحديات التي واجهت سلاسل التوريد عالميا.



وأكد أن القطاع يعمل بطاقة إنتاجية مرنة وقابلة للتوسع، ما يمنحه القدرة على الاستجابة السريعة لأي زيادة في الطلب، مبينا أن الشركات المحلية تلتزم بأعلى معايير الجودة والرقابة المعتمدة عالميا، الأمر الذي يعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية بالدواء الأردني.



وأشار الأطرش، إلى اجتماع عقد أخيرا بحضور وزير الصحة إبراهيم البدور، والمصنعين المحليين، إلى جانب مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث جرى خلاله بحث واقع المخزون الدوائي والتحديات المرتبطة بسلاسل التزويد، مؤكدا أن التنسيق مستمر بين مختلف الجهات لضمان استدامة توفر الأدوية.



وبين أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بدور رقابي محوري في متابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية ودعم القطاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية وضمان عدم حدوث أي نقص في الأصناف الدوائية.





